"Чёрную вдову" с Украины обвиняют в убийстве мужа-бизнесмена

На это 38-летнюю Анну Зюзину толкнули действия родственников её погибшего мужа-бизнесмена, которые к расследованию привлекли министра иностранных дел Бориса Джонсона, сообщает Daily Mail.

Бывшая стриптизёрша Анна Зюзина вышла замуж за британского бизнесмена Барри Пинга в 2007 году. Украинка овдовела через год, как только пара приехала к ней на родину в Киев.

Трагедия с бизнесменом произошла в тот вечер, когда супруги вышли из ресторана, где праздновали первую годовщину своей свадьбы. Они вышли на обочину дороги, и вдруг Анна вспомнила, что оставила перчатки в ресторане, и решила вернуться за ними. В этот момент Барри сбила проезжающая мимо машина с выключенными фарами и без номерных знаков.

Родственники Пинга обвинили Зюзину в преднамеренном убийстве, чтобы она смогла забрать себе всё состояние погибшего мужа. Однако украинка свою вину отрицает. На похоронах она не появилась, а потом стало известно, что "скорбеть" она уехала в испанский город Марбелья.

Как сообщает Daily Mail, сейчас 38-летняя женщина намерена побороться за состояние своего погибшего мужа, но для этого ей предстоит доказать в Высшем суде Лондона свою невиновность.

Странно, что в стране в лучшей судебной системой мне приходится доказывать свою невиновность. Я считаю, что люди имеют право знать, что я невиновна ... Это единственное, что я могу сделать. Я живу с ложными обвинениями уже десять лет Анна Зюзина

В марте 2017 года украинке удалось добиться того, чтобы результаты следствия по делу о смерти её мужа-бизнесмена, которое вела полиция Эксетера, признали недействительными из-за нарушений.

Чтобы снять с себя подозрения в убийстве, она была вынуждена принять "правило конфискации", которое было выдвинуто против неё судом. Если бы она этого не сделала, тогда бы её признали убийцей Родственники Пинга

В свою очередь Зюзина обвиняет родственников покойного в растрате всех его денег. Однако окончательного решения по делу о наследстве Барри Пинга ещё нет, а сумма в размере 1,8 миллиона фунтов находится в независимом трасте.