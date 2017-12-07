Отец трёхлетнего малыша, которого замуровали в бетоне, трижды пытался спасти его

Пропавшего без вести трёхлетнего Эвана Брюэра — внука экс-мэра города Уичито в Канзасе — нашли замурованным в бетоне в сентябре 2017 года. Три месяца спустя всплыли новые подробности.

Стало известно, что отец погибшего Эвана ещё в июле пытался лишить его мать — 36-летнюю Миранду Миллер — права опеки над ребёнком, пишет The Sun.

Документы суда, ставшие доступными для СМИ спустя месяцы после страшной находки, свидетельствуют о том, что Карло обвинял Миранду в халатности и превышении родительских прав трижды — ещё с апреля 2016 года.

Ребёнок всё время ходил побитым, у него был сломан нос. По виду он больше походил на бродягу, нежели на любимого сына или внука Карло Брюэр

Ранее Лайф писал, что главными подозреваемыми в пропаже внука экс-мэра Уичито стали его мать Миранда и её сожитель 40-летний Стивен Бодин.