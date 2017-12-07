Житель села, изнасиловавший осла до смерти, объяснил суду, что стесняется женщин

Как сообщает The Sun со ссылкой на местные источники, осёл умер от усталости вскоре после сексуального контакта. Местные жители утверждают, что ранее видели, как Нафтали Мурити привязывал несчастное животное к дереву. Задержанный, который категорически отрицает связь с ослом, выступил в суде Ньери и рассказал, что очень стесняется общаться с женщинами.
В настоящий момент Нафтали Мурити освобождён под залог. Следующее слушание по его делу состоится 13 декабря. Какое наказание ожидает молодого человека, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал о 15 подростках из Марокко, которые были вынуждены обратиться за медицинской помощью, когда выяснилось, что изнасилованный ими осёл болен бешенством.
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