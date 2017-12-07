Вдова, зарезавшая мужа через 2 месяца после свадьбы: Он сам наткнулся на нож

44-летняя женщина утверждает, что не виновна в смерти мужа, и пытается оспорить пожизненное заключение.

Шарон Эдвардс была приговорена к пожизненному заключению за убийство супруга в 2015 году. Однако сама 44-летняя вдова свою вину не признаёт и даже подала апелляцию, в которой указала, что мужчина сам напоролся на кухонный нож спустя два месяца после их свадьбы в Лас-Вегасе, сообщает Mirror.

Женщина также пожаловалась на то, что её дело широко освещалось в прессе. Но трое верховных судей отклонили апелляцию Шарон и сочли её безосновательной. Дело в том, что в прошлом судебном разбирательстве было доказано, что перед тем как убить 51-летнего адвоката Дэвида Эдвардса, супруга долгое время над ним издевалась.

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Ещё одним бесспорным доказательством стал тот факт, что орудие убийства Шарон держала в руках. Мужчина скончался от одного ножевого ранения в грудь. В итоге обвиняемую приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания 20 лет.