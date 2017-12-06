Соседка из зависти убила беременную студентку и вырезала ребёнка из её утробы

Эта история потрясла не только жителей Уберландии, где произошло жуткое убийство, но и всю Бразилию, пишет Daily Mail.
С того дня, как юная студентка сельскохозяйственного университета узнала о своей беременности, она не могла нарадоваться своему счастью.
Несколько месяцев назад я получила благословение от Господа: у меня будет малыш. Сначала я волновалась, но теперь я знаю, что я самая счастливая женщина в мире. В моём животе — моя дочь, осталось всего несколько месяцев до её появления!
Габриэль Барселуш Сильва
Ежемесячно Габриэль выкладывала фотографию с полуголым животом и делилась с подписчиками своим счастьем на "Фейсбуке".
Каждый день я вижу, что ты становишься всё больше и больше внутри своей мамочки. Как же я люблю тебя, моя малышка! Я уже тебя люблю, хотя не видела твоё лицо!
Габриэль Барселуш Сильва
На восьмом месяце беременности, за день до своей смерти, она выложила фотографию с заметно округлившимся животом и оставила подпись, которая стала последней на её странице в социальной Сети.
Я самая счастливая женщина в мире!
Габриэль Барселуш Сильва
Счастью юной Габриэль уже несколько месяцев завидовала её 38-летняя соседка. Недавно у неё был выкидыш, тогда её 34-летний сожитель пригрозил ей, что если у неё не будет ребёнка, он оставит её.
Завистница наткнулась на Габриэль на улице и поздравила с беременностью, но сразу после прощания её озарила жуткая идея. Она пришла домой, открыла компьютер и посмотрела видеоуроки, как делать кесарево сечение. Через несколько месяцев женщина подкараулила Габриэль у университета и предложила отдать ей несколько детских вещей.
Габриэль не была в состоянии разгадать искренних намерений женщины. Дома она добавила студентке сильного снотворного. Когда Габриэль уснула, та разрезала ей живот и достала оттуда ребёнка. Саму девушку позже задушили. Сожитель завернул её в одеяло и спрятал труп в подвале дома.
Чтобы скрыть следы преступления женщина позвонила в скорую и сообщила, что ее роды начались преждевременно, и ребёнок родился на улице. В больнице медики осмотрели "роженицу" и сразу поняли, что это обман. Они обратились в полицию.
Убийца созналась в злодеянии прежде, чем ложь открыл тест ДНК. Полицейские нашли труп настоящей матери, на который случайно наткнулся 14-летний ребёнок.
Удивительно, но насильно вырезанная из живота матери девочка выжила и сейчас находится в специальном инкубаторе в больнице для сирот.
Общественность до сих пор пребывает в ужасе от содеянного. Больше всего их волнует будущее ребёнка, который вырастет и прочитает в газетах эту историю, увидит их героев. Сможет ли девочка после этого жить нормальной жизнью?
- Популярные
- По времени