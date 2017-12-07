Отчим заставлял падчерицу мыться в перекиси и есть кошачий корм

Ужас истории заключается в том, что мать несчастной девочки Анджела Строзерс никак не препятствовала насилию своего нового мужа над родной дочерью, пишет New York Post.

С того времени, как у девочки появился очередной "новый папа" 33-летний Риммон, она стала подвергаться унизительным наказаниям за малейшие промахи. Риммон заставлял её есть кошачий корм вместо человеческой пищи, а иногда и вовсе морил голодом за плохо приготовленный завтрак.

За долгое купание в ванной девочка была наказана тем, что на протяжении следующих недель ей разрешено было плавать только либо в очень холодной, либо в очень горячей воде, разбавленной лимонной кислотой или перекисью. Болезненные и унизительные процедуры привели к тому, что она забросила свою личную гигиену и ходила в школу грязной.

За опоздания Риммон запирал девочку в чулане на долгое время, а потом ей приходилось идти в той же одежде, мягко говоря, не первой свежести.

Говорить о друзьях или сопереживающих в классе не имеет смысла, девочку боялись и сторонились из-за её жуткого внешнего вида. Лишь в марте сотрудники школы забили тревогу из-за состояния ребёнка и вызвали полицию.

Соцорганы установили, что девочка подвергалась постоянному насилию дома. Они арестовали пару ещё весной, нерадивый отчим был обвинён по 15 статьям, когда его жена — лишь по четырём. Родителей потом отпустили под залог с условием, что Риммон не будет касаться падчерицы. Обещание изверг нарушил уже через пару месяцев, и по решению суда он приговорён к пяти годам лишения свободы.