Псих, который назвал день убийства инвалида лучшим в жизни, проведёт её в тюрьме

26-летний Джордж Дэвидсон убил 67-летнего Николая Черттона в его собственной квартире в Рексеме, Уэльс. Мужчина до смерти забил инвалида молотком и мачете, а затем назвал день убийства лучшим днём в своей жизни, сообщает Daily Mail.

67-летний Николас Черттон был найден мёртвым в своей квартире в Рексеме 27 марта этого года. По обвинению в его убийстве был задержан 26-летний Джордж Дэвидсон, у которого уже был длинный список судимостей. Также выяснилось, что за несколько дней до гибели Николас Черттон обращался в полицию с жалобой на Дэвидсона: мужчина угрожал ему молотком и даже нанёс ущерб его имуществу.

Убийца сперва отрицал свою вину, но у следователей было фото Дэвидсона с мачете и показания его друзей: парень давно рассказывал им, что ему не терпится испробовать оружие на ком-нибудь. Позже было обнаружено сообщение, отправленное Дэвидсоном знакомой школьнице, где он описал убийство как лучший день в своей жизни. Во время следствия Дэвидсон был вынужден признать и другие обвинения, в том числе в двух кражах со взломом, грабеже, покушении на грабёж, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.

Адвокат Джорджа Дэвидсона Кристофер Техрани сообщил, что его подзащитный страдает расстройством личности, однако это не повлияло на решение суда: убийца был приговорён к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения не ранее чем через 23 года.