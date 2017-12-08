Отчаянный вор спрятал пистолет в заднем проходе, но полицейские заглянули и туда

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Отчаянный вор спрятал пистолет в заднем проходе, но полицейские заглянули и туда

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Фото © Соцсети

Мексиканские полицейские не побрезговали и достали оружие из задержанного голыми руками.

Полицейские решили провести доскональный обыск подозреваемого в краже после того, как заметили, что мужчина с трудом ходит. Маленький секрет задержанного раскрыл рентгеновский снимок, который показал, что именно причиняет ему такой дискомфорт, сообщает The Sun.

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Стражи правопорядка с трудом конфисковали оружие у отчаявшегося преступника, который продолжал их оскорблять и пытался ударить. Третий офицер снимал происходящее на камеру.

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Инцидент произошёл в городе Гвадалахара, в центре Мексики. Причём полицейский не побрезговал и исполнил свой долг, не надев перчатки. Впрочем, затем пистолет завернули в салфетку, чтобы сохранить отпечатки пальцев.

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