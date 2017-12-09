На голове парня осталась вмятина после того, как провёл 14 часов под солнцем

Своей печальной историей загара Кейд поделился в "Твиттере", где она набрала более 300 тыс. лайков.

Кейд Хакэбей на собственном опыте убедился, что никогда не стоит забывать о солнцезащитном креме, особенно если ты долго находишься на улице. Дело в том, что, перед тем как провести на улице 14 часов подряд, житель Техаса побрился налысо. И справедливости ради стоит сказать, что его кожа не была готова к тому, что произошло дальше, сообщает Mirror.

Результат своих солнечных ванн Кейд выложил в "Твиттере". На фотографии голова молодого человека заметно покраснела и опухла так, что после касания оставались вмятины.

Я побрился налысо, так как хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Голова оказалась слишком белой, и я решил немного подзагореть. Словом, мудрый вам совет — используйте солнцезащитный крем Кейд Хакэбей

Впрочем, Кейд поспешил успокоить переживающих за него пользователей и рассказал, что голова болела всего неделю и потом всё прошло. Фотографии с его сказочным загаром набрали более 300 тыс. лайков.