На голове парня осталась вмятина после того, как провёл 14 часов под солнцем

Кейд Хакэбей на собственном опыте убедился, что никогда не стоит забывать о солнцезащитном креме, особенно если ты долго находишься на улице. Дело в том, что, перед тем как провести на улице 14 часов подряд, житель Техаса побрился налысо. И справедливости ради стоит сказать, что его кожа не была готова к тому, что произошло дальше, сообщает Mirror.
Результат своих солнечных ванн Кейд выложил в "Твиттере". На фотографии голова молодого человека заметно покраснела и опухла так, что после касания оставались вмятины.
Я побрился налысо, так как хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Голова оказалась слишком белой, и я решил немного подзагореть. Словом, мудрый вам совет — используйте солнцезащитный крем
Кейд Хакэбей
Впрочем, Кейд поспешил успокоить переживающих за него пользователей и рассказал, что голова болела всего неделю и потом всё прошло. Фотографии с его сказочным загаром набрали более 300 тыс. лайков.
- Популярные
- По времени