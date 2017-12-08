27-летнему парню воткнули в спину ледоруб — врачам удалось совершить чудо

27-летний Ракеш Кумар из Дели, Индия, не представляет, кто хотел причинить ему вред, ведь он жил спокойной и мирной жизнью.

Это было одно обычное утро буднего дня, Ракеш направлялся к автобусной остановке, чтобы добраться до работы, пишет Daily Mail.

Внезапно из-за угла появился незнакомец в чёрной маске с ледорубом, которым он с силой ударил Ракеша со спины, и быстро скрылся в толпе, оставив молодого мужчину в агонии от адской боли. Неравнодушные прохожие помогли ему добраться до дома, откуда Ракеша быстро забрала карета скорой помощи.

Мужчину сразу доставили в больницу общего типа в Дели, где ему сделали рентген и констатировали, что нож пробил левое лёгкое. По этой причине операцию нужно было проводить с помощью высокоточных микрокамер, иначе внутренние органы пострадавшего просто бы залило кровью.

Пострадавшего перевезли в госпиталь при центральном медицинском институте, в котором технологии позволяли провести необходимую операцию. Ведущий хирург Биплаб Мишра осмотрел мужчину и вызвал ещё четырёх опытных хирургов. Ледоруб из спины Ракеша вынимали в течение часа. После операции Ракеша держали ещё несколько дней в больнице, а затем отпустили домой.

Прошло уже столько дней, а он до сих пор не может понять, кто желал ему смерти.

Я никогда не сводил ни с кем личные счёты. Я всегда жил мирной жизнью и понятия не имею, кто хотел сделать мне настолько плохо... Это был ад, настоящий ад! Ракеш Кумар

Полиция Дели продолжает следствие, но проблема в том, что улик очень мало, а нападавший был хорошо подготовлен и носил перчатки.