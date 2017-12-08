Мать вынуждена была везти в автобусе мёртвого младенца, завёрнутого в пакет

Девушка объяснила, что хотела похоронить ребёнка в родном городе, но денег на такси у неё нет.

Когда 25-летняя Сильвия Баталла потеряла ребёнка, то у неё не было денег даже на то, чтобы похоронить его. Поэтому девушке пришлось везти тело пятимесячного малыша в пластиковом пакете до родного города Пуэбла, Мексика. Весь путь на протяжении 140 км мать укачивала погибшего в автобусе посреди других пассажиров, сообщает Metro.

Сильвия пыталась спасти тяжелобольного малыша и для этого отвезла его в столичную больницу. Однако вскоре он всё равно скончался от болезни сердца. Поскольку у девушки не было денег на такси, ей пришлось везти тело в общественном транспорте, чтобы похоронить в родном городе.

Водитель автобуса сначала неправильно понял ситуацию и вызвал фельдшеров, но врачи подтвердили, что ребёнок был мёртв уже на протяжении длительного времени. Впрочем, продолжить свой путь девушке всё равно запретили.