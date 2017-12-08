Матери, чей 7-недельный сын перестал дышать, сказали ждать врача в общей очереди

Дэйвана рассказывает, что буквально умоляла персонал больницы помочь её малышу, но просьбы были проигнорированы.
Я в панике вбежала в больницу и попросила работницу регистратуры о помощи. Вместо того чтобы найти врача, она записала мои данные и попросила меня сесть и подождать своей очереди. Я не могла в это поверить. Мой ребёнок не дышал, а мне сказали ждать
Дэйвана Коуи
К счастью, молодая мать проигнорировала приказ дожидаться врача и сама бросилась на его поиски. Женщине удалось самостоятельно найти специалиста, который реанимировал её сына и подключил его к аппарату жизнеобеспечения. Сейчас мальчик сражается за жизнь на искусственной вентиляции лёгких, как и его брат-близнец, — у детей обнаружен бронхит. А его мать пытается призвать к ответу работников больницы.
Я просто не могу поверить, что кто-то может быть таким безответственным. Если бы я ждала, мой ребёнок мог умереть. Я даже не получила никаких извинений
Дэйвана Коуи
Пресс-секретарь больницы сообщила, что по данному факту начато внутреннее расследование.
Мы немедленно приступили к расследованию, и теперь мы пересматриваем процесс обучения сотрудников приёмного отделения детской неотложной помощи. Мы будем рады принять госпожу Коуи и поговорить с ней о предпринятых действиях
Пресс-секретарь Derby Teaching Hospitals
- Популярные
- По времени