Девушка отправила бывшему фото минета новому парню, и тот его убил

Причём с обоими мужчинами Сара встречалась по очереди, но они всё равно сохраняли к ней интерес.

Когда Дэвид Сондерс получил от своей бывшей девушки фотографию, как она занимается оральным сексом с другим мужчиной, то им овладела свирепая ревность. 33-летний мужчина не выдержал и отправился в дом к Саре Брюмли в Дарлингтоне, где и встретился лицом к лицу с её новым любовником — 34-летним Майклом Лоусоном, сообщает Mirror.

Мужчины столкнулись во дворе дома. Обвиняемый утверждает, что Майкл держал в руках нож. Дэвид сказал сопернику, что Сара использовала его и всё это время писала и звонила другому. На что мужчина попросил незваного гостя уйти.

Я увидел, что он держит нож в правой руке, и ударил по запястью. Я погнался за ним, и он поскользнулся на траве. Мы сцепились, я схватил его руку и ударил ножом, который забрал у него. Я ранил его, но не собирался убивать Дэвид Сондерс

Сара и Дэвид расстались из-за измены женщины. В день трагедии они ссорились через СМС, в частности в переписке обвиняемый угрожал Майклу. Но последней каплей стала интимная фотография.

В суде выяснилось, что Сара продолжала отношения с обоими мужчинами, по очереди с ними расставаясь. Тем не менее и Дэвид, и Майкл сохраняли к женщине интерес.