Мать борется за дочь, у которой в 4 года начались месячные, а в 5 — менопауза

Эмили была бы обычным ребёнком, если бы у неё в два года не начали расти лобковые волосы и грудь, а в четыре года у девочки не пришли бы месячные, пишет Daily Mail.
При росте 138 сантиметров и весе 45 килограммов Эмили напоминает подростка, поэтому на улице знакомые Тэм часто удивляются внешности её дочери. Первый диагноз, который ей поставили врачи, — гипокортицизм (хроническая недостаточность коры надпочечников) и врождённая гиперплазия надпочечников (усиленный рост клеток органа при недостаточной выработке гормонов).
Семья потратила $16 тыс. на гормонозамещающую терапию Эмили, однако она не помогла — более того, она привела к частичной менопаузе.
Мы потратили столько денег на это лечение, а всё напрасно: её грудь продолжает расти, а тело до сих пор покрывается волосами
Тэм Доувер
Тэм признаётся, что проблемы с Эмили отражаются на их отношениях с Мэттом. Тот работает не покладая рук, но его зарплаты не хватает на содержание семьи и дорогостоящее лечение. Им требуется ещё $8,5 тыс.
Мы вынуждены брать кредиты, чтобы покрывать расходы. У нас нет бабушек и дедушек, которые могли бы нам помочь. Я работаю по десять часов в сутки четыре раза в неделю в местной больнице администратором, у меня небольшая зарплата
Тэм Доувер
Тэм приходится брать отгулы за свой счёт, чтобы сопровождать Эмили на дорогостоящие консультации. Местный благотворительный фонд Laura's Place уже выделил часть денег в тот самый момент, когда родители были на грани отчаяния. Благодаря им Эмили со следующего года перейдёт на домашнее обучение, чтобы чаще пребывать под контролем врачей.
Самое страшное, что мы до сих пор не знаем, что может помочь Эмили. Я не могу объяснить родной дочери, что с ней происходит, когда ей так больно....
Тэм Доувер
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