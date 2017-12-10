Мать борется за дочь, у которой в 4 года начались месячные, а в 5 — менопауза

Дорогостоящая терапия Эмили за $16 тыс. не помогла ребёнку, поэтому 41-летние родители Тэм Доувер и Мэтт Макаулифф из Сентрал Кост в Уэльсе пытаются найти деньги с помощью благотворительного приложения.

Эмили была бы обычным ребёнком, если бы у неё в два года не начали расти лобковые волосы и грудь, а в четыре года у девочки не пришли бы месячные, пишет Daily Mail.

При росте 138 сантиметров и весе 45 килограммов Эмили напоминает подростка, поэтому на улице знакомые Тэм часто удивляются внешности её дочери. Первый диагноз, который ей поставили врачи, — гипокортицизм (хроническая недостаточность коры надпочечников) и врождённая гиперплазия надпочечников (усиленный рост клеток органа при недостаточной выработке гормонов).

Семья потратила $16 тыс. на гормонозамещающую терапию Эмили, однако она не помогла — более того, она привела к частичной менопаузе.

Мы потратили столько денег на это лечение, а всё напрасно: её грудь продолжает расти, а тело до сих пор покрывается волосами Тэм Доувер

Тэм признаётся, что проблемы с Эмили отражаются на их отношениях с Мэттом. Тот работает не покладая рук, но его зарплаты не хватает на содержание семьи и дорогостоящее лечение. Им требуется ещё $8,5 тыс.

Мы вынуждены брать кредиты, чтобы покрывать расходы. У нас нет бабушек и дедушек, которые могли бы нам помочь. Я работаю по десять часов в сутки четыре раза в неделю в местной больнице администратором, у меня небольшая зарплата Тэм Доувер

Тэм приходится брать отгулы за свой счёт, чтобы сопровождать Эмили на дорогостоящие консультации. Местный благотворительный фонд Laura's Place уже выделил часть денег в тот самый момент, когда родители были на грани отчаяния. Благодаря им Эмили со следующего года перейдёт на домашнее обучение, чтобы чаще пребывать под контролем врачей.