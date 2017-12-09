"Врачи три года не могли понять, что это рак, и вот что стало с моей мамой..."

Всего три года назад Джиннет Нутли наслаждалась жизнью, не зная забот. Но всего через несколько месяцев после того, как была сделана первая фотография, у неё начались боли в животе и здоровье женщины стало стремительно ухудшаться, сообщает Mirror.
Джиннет вместе с семьей самостоятельно изучила её симптомы и пришла к выводу, что у неё рак поджелудочной железы. Однако врачи не согласились с их самодиагнозом. Несмотря на многочисленные приёмы, женщину из раза в раз уверяли, что у неё нет какой-либо серьёзной болезни. Но, когда боли стали появляться даже от еды, а вес женщины упал с 60 кг до 38 кг, врачи поняли, насколько сильно они ошибались. Спустя три года после появления первых симптомов, когда у Джиннет диагностировали последнюю стадию рака поджелудочной железы, она скончалась.
Сейчас её семья пытается повысить осведомлённость о разрушительных последствиях рака поджелудочной железы, используя фотографии Джиннет, на которых видно, как она быстро угасала.
Мама изо всех сил старалась не есть из-за мучительных болей, которые появлялись у неё после еды. Всё было настолько плохо, что у неё появилась фобия еды и вес начал стремительно падать. Когда врачи наконец-то обнаружили рак, было слишком поздно...
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Когда врачи нашли онкологию, то прогнозы были неутешительными: Джиннет оставалось жить от 6 до 12 месяцев. В больнице ей предложили пробное химиотерапевтическое лечение, однако женщина была настолько слаба, что это лишь сократило отведённое ей время. Джиннет скончалась в возрасте 58 лет.
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Сын погибшей Джо Натли
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