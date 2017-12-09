"Врачи три года не могли понять, что это рак, и вот что стало с моей мамой..."

Рак поджелудочной железы у 58-летней женщины диагностировали, когда он уже достиг последней стадии.

Всего три года назад Джиннет Нутли наслаждалась жизнью, не зная забот. Но всего через несколько месяцев после того, как была сделана первая фотография, у неё начались боли в животе и здоровье женщины стало стремительно ухудшаться, сообщает Mirror.

Джиннет вместе с семьей самостоятельно изучила её симптомы и пришла к выводу, что у неё рак поджелудочной железы. Однако врачи не согласились с их самодиагнозом. Несмотря на многочисленные приёмы, женщину из раза в раз уверяли, что у неё нет какой-либо серьёзной болезни. Но, когда боли стали появляться даже от еды, а вес женщины упал с 60 кг до 38 кг, врачи поняли, насколько сильно они ошибались. Спустя три года после появления первых симптомов, когда у Джиннет диагностировали последнюю стадию рака поджелудочной железы, она скончалась.

Сейчас её семья пытается повысить осведомлённость о разрушительных последствиях рака поджелудочной железы, используя фотографии Джиннет, на которых видно, как она быстро угасала.

Мама изо всех сил старалась не есть из-за мучительных болей, которые появлялись у неё после еды. Всё было настолько плохо, что у неё появилась фобия еды и вес начал стремительно падать. Когда врачи наконец-то обнаружили рак, было слишком поздно... Сын погибшей Джо Натли

Когда врачи нашли онкологию, то прогнозы были неутешительными: Джиннет оставалось жить от 6 до 12 месяцев. В больнице ей предложили пробное химиотерапевтическое лечение, однако женщина была настолько слаба, что это лишь сократило отведённое ей время. Джиннет скончалась в возрасте 58 лет.