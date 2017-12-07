Водитель сбил 9-летнюю девочку и продал на органы, чтоб не платить за её лечение

33-летний Ван из провинции Хубэй, работающий водителем фургона, сбил девятилетнюю Дао Сюли. Девочка осталась жива, но Ван не захотел выплачивать деньги за её лечение. Вместо этого он забрал ребёнка с собой, чтобы убить и продать её органы, сообщает Mirror.

Тело Дао Сюли было обнаружено в доме Вана через два дня после аварии. Полицейские были потрясены, обнаружив, что часть органов девочки была удалена. Мужчина не стал отпираться и объяснил свои действия: он опасался, что девочка останется инвалидом и ему придётся оплатить лечение, а затем пожизненно её содержать. Идея продать органы ребёнка показалась Вану логичной — таким образом он решил заработать немного денег.

По сообщениям местных СМИ, задержанному убийце грозит смертная казнь. Отметим, что ситуация, в которой водители добивают сбитых пешеходов, не редкость в Китае — это связано с законодательством, по которому виновник аварии выплачивает пожизненные компенсации пострадавшему.