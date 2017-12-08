Пожар добрался до элитной конюшни, и десятки скакунов погибли жуткой смертью

Объездчикам пришлось распустить всех 450 элитных породистых лошадей — многократных призёров скачек и простых участников элитных забегов, тренировавшихся в клубе "Сан Луис Рей Даунс Голф" в Сан-Диего, Калифорния, из-за пожаров. Они до сих пор не могут подсчитать точное количество погибших.

Огненная стихия добралась и до лошадей, тренировавшихся на элитном ипподроме Дель Мар в Сан-Диего. В клубе "Сан Луис Рей Даунс Голф" богатые владельцы держали в стойлах порядка 450 лошадей, пишет New York Post.

Клуб известен минимум тем, что здесь держал своих животных знаменитый объездчик Дуг О'нейлл, чьи лошади выигрывали скачки "Дерби Кентукки" и "Бридерс Кап". "Сан Луис Рей Даунс Голф" является также домом Эйзери — одной из самых знаменитых скаковых лошадей США. В 2002 году она стала лошадью года (сейчас на пенсии) и заработала за свою карьеру $4 млн. И вот теперь этот легендарный клуб охвачен природной стихией. На фото — Эйзери во время скачек.

Из-за пожара все лошади разом были распущены, и тогда начался хаос Объездчик Мак МакБрайд

Владельцы и объездчики лошадей с ужасом подсчитывают количество погибших голов и тех, которых они сумели спасти. Тренер Дан Дурхам рассказывает, что он успел вывезти лишь 20 животных на соседний ипподром, когда остальных пришлось распустить.

После того как стойла были открыты, многие лошади буквально вылетели оттуда и врассыпную разбежались по окрестностям. Их придётся отлавливать! Объездчик Дан Дурхам

Ещё один объездчик Скот Хандсен держал в клубе около 30 лошадей, и он предполагает, что все они погибли.

Я знаю, многие лошади испугались огня и не покинули свои стойла. Утром мне придётся посчитать, сколько из них погибло, а сколько бегают на просторах Сан-Диего. Объездчик Скот Хандсен

Объездчик Клифф Сайс в интервью KFMB-TV заявил, что все десять лошадей богатых владельцев, с которыми он работал, погибли. Во время пожара он первым делом поспешил к своей собственной кобылице, открыл её стойло и пытался подтолкнуть к выходу, но лошадь не поддавалась.

Тогда я стал спасать свою жизнь. После того как я покинул здание, стойло мгновенно было охвачено огнём Объездчик Клифф Сайс

Ранее Лайф писал, что жертвами пожаров в Калифорнии стали два человека.