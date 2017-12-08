7 самых жестоких драк, глядя на которые трудно поверить, что это школота

В Красноярске скончалась 14-летняя девочка, которую в конце ноября жестоко избила одноклассница. Учащиеся 8-го класса одной из школ поссорились из-за личной неприязни, но вскоре конфликт перерос в драку. В ходе потасовки одна из девочек получила серьёзные травмы головы. Лайф вспомнил ещё 6 драк школьников, поражающих своей жестокостью.

Бои без правил

В марте 2017 года группа школьников из Смоленска решила устроить прямую трансляцию в "Перископе" с дракой своих сверстниц на заднем дворе школы. Кадры с поединком набрали сотни лайков и разлетелись по Сети. 14-летняя Вика С. и 15-летняя Настя Г. затеяли драку между собой из-за любви к одному и тому же молодому человеку. В процессе кто-то из ребят кричит, что вызвали полицию, и вся толпа спешно сворачивается и убегает с места импровизированного ринга.

Смертельная "стрелка"

В феврале 2017 года двое школьников в Республике Коми убили своего сверстника и спрятали его тело в сугробе. Мальчики 11 и 12 лет позвали погибшего на разборку, где обвинили школьника в избиении учеников младших классов. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого, по версии следствия, один из нападавших нанёс 12-летнему мальчику несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте.

Месть за слухи

Летом 2016 года в Чайковском (Пермский край) школьницы ополчились на 15-летнюю девушку из-за того, что она якобы распускала слухи о своей подруге. "Она всем говорила, что та якобы переспала со своим отчимом. В отместку та собрала друзей и её побили", — анонимно рассказали дети, знакомые с инцидентом. Проучить они её решили, жестоко избив и сняв линчевание на плёнку.

Издевательства из-за вшей

В январе 2016 года две студентки карсунского колледжа в Ульяновской области жестоко избили первокурсницу-сироту в туалете учебного заведения. Девушку сначала затащили в женский туалет общежития колледжа. Там её несколько минут избивали руками и ногами. Затем однокурсницы решили провести с ней "гигиеническую процедуру" — вымыть ей голову в унитазе. Причина издевательства: якобы у жертвы были вши, которыми она заразила линчевателей.

Свирепая ревность

Зимой 2015-го якутская шестиклассница Диана У. жестоко избила 15-летнюю школьницу. Разобраться с восьмиклассницей Диану попросила подруга, приревновавшая к Лизе К. своего молодого человека. Школьница сначала оттаскала девочку за волосы, затем повалила на снег и отпинала беззащитную жертву по лицу. В результате пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга и множественными гематомами.

Безнаказанная драка

Конфликт, ставший поводом для драки, произошёл 17 ноября 2012 года около Океанского проспекта во Владивостоке. Вика К., Карина А. и Настя К. вызвали свою жертву на разговор из кафе и, напав на неё, начали избивать ногами. В итоге у девочки зафиксировали множественные ушибы и сотрясение мозга: одна из обидчиц со всей силы била Настю головой о кирпичную стену. Исходя из их показаний и других материалов проверки, оснований для возбуждения уголовного дела следователи не нашли.