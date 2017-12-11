Извращенец занялся сексом с трупом погибшей девушки, надеясь вернуть её к жизни

Мужчина объяснил свой поступок тем, что погибшая так не любила заниматься с ним сексом, что должна была сразу очнуться.

Когда 39-летний Аарон Грейзер обнаружил, что его девушка не подаёт признаков жизни, то связал её и занялся с ней сексом. Позже житель Коннектикута объяснил свой поступок тем, что пытался таким образом оживить возлюбленную. После того как метод оказался неэффективным, мужчина позвал на помощь соседа-фельдшера, сообщает Mirror.

На месте преступления полицейские нашли иглы и героин. Расследование показало, что женщина умерла от наркотической передозировки. Аарон признал свою вину в сексуальном насилии и нарушении условий условно-досрочного освобождения. Обвиняемого приговорили к одному году тюремного заключения.

В ходе допроса Аарон рассказал, что связал запястья и лодыжки погибшей, так как это был его фетиш. По словам преступника, девушка ко всему прочему не любила заниматься с ним сексом, поэтому он и рассчитывал на то, что она быстро очнётся, но благодаря верёвкам не сможет сопротивляться. Также Аарон утверждал, что слышал странное журчание в её теле. Эксперты заключили, что, вероятнее всего, это было скопление газов.