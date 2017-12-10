Врачи достали из шеи домохозяйки штырь в 1,5 м, на который она упала с балкона

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Врачи достали из шеи домохозяйки штырь в 1,5 м, на который она упала с балкона

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Женщина упала на колонну здания, из которой торчал металлический прут, и осталась там висеть.

Радхика Деви упала с балкона своего дома в индийском городе Музаффарпур прямо на металлический штырь, торчавший из колонны здания. Полутораметровый прут прошёл через шею женщины, которая чудом выжила, несмотря на тяжёлую травму, сообщает Mirror.

Хирурги в течение трёх часов пытались вытащить инородное тело из шеи и груди женщины. Рентгеновские снимки показали, что штырь едва не задел трахею.

Когда я свисала с той колонны, я знала, что уже не буду жить. Поэтому я очень благодарна своей семье, соседям и врачам, которые сделали невозможное. Мне посчастливилось получить второй шанс на жизнь

Радхика Деви

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Плач женщины услышали соседи, которые сразу же отвезли её в больницу. К счастью, никто не попытался самостоятельно вытащить металлический прут из тела пострадавшей, иначе Радхика могла потерять ещё больше крови.

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