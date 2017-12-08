Боевики ИГИЛ, удирая в панике на самодельном танке, сняли на видео свою смерть

Эта сентябрьская съёмка на камеру GoPro стала последней для джихадистов на этом видео, которое было размещено в открытом доступе ливанским военным каналом "Аль-Иалям аль-Харбий".

На коротком видео джихадист с рацией и AK-47 в руках пытается отдавать последние команды под пулями иранской армии и сил сирийского президента Башара Асада, пишет Daily Mail.

Отчаянный боевик на самодельной технике, чей небольшой взвод зажало с двух сторон танками наступавших шиитских боевых формирований справа, в истерике отдавал приказы уворачиваться от вражеских танков в противоположную сторону. Увидев противотанковые ракеты, он пытался предостеречь бойцов, но те не успели среагировать и были уничтожены.

Ранее Лайф писал, что в ходе штурма последних оплотов ИГИЛ* уничтожили 550 боевиков и 14 джихад-мобилей.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.