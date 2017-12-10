Почтовый ящик наркодилера спас жертву нападения бандитов, осуждённых на 100 лет

Четверо преступников из Восточной Англии сели в тюрьму за неудавшееся покушение на жизнь наркоторговца, вместо которого едва не погиб его гость. Выстрел в дверь из обреза не принёс ожидаемого эффекта благодаря счастливой случайности.

Энтони Маклафлин, Кристофер Керр, Леон Ашер и Уэйн Холнесс из Уотфорда (Англия) были признаны виновными в заговоре с целью убийства местного наркодилера. Каждый из осуждённых приговорён к тюремному заключению на 25 лет, сообщает Daily Mail. Достичь поставленной цели им так и не удалось, однако под раздачу попал друг потенциальной жертвы. От неминуемой гибели его спас лишь счастливый случай.

Преступление было совершено 1 декабря 2016 года. Бандиты прибыли по месту жительства наркоторговца Ахмеда Оке, которого намеревались убить, и воспользовались звонком, чтобы выманить его к входной двери. Однако хозяина дома не оказалось. В это время у Оке гостил его друг Шон Смит, который и спустился вниз. Как только он приблизился ко входу, один из преступников выстрелил через дверь из обреза дробовика.

Дробь попала Смиту в бедро. Силу выстрела погасил почтовый ящик, прикреплённый к двери с внутренней стороны. В ходе судебного процесса выяснилось, что ящик значительно отличался от стандартных моделей. Оке сделал его огнестойким по совету пожарных, которые в январе прошлого года тушили его автомобиль, припаркованный возле дома. Машину подожгли неизвестные. Кроме того, незадолго до попытки убийства Оке в окно его дома кто-то стрелял из арбалета.