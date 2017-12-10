Онкобольной умер прежде, чем сумел доказать властям, что уже не может работать

В 2013 году у 46-летнего Филлипа Бальдерсона из Ланкашира был диагностирован рак пищевода в терминальной стадии. Мужчина несколько лет боролся с заболеванием и получал пособия, но в феврале 2017 года работники департамента решили, что Филлип уже достаточно здоров для работы, и лишили его всех выплат.

Кроме онкологического заболевания мужчина страдал псориатическим артритом и обсессивно-компульсивным расстройством, но это не повлияло на решение местных властей, сообщает Mirror. Филлип Бальдерсон пытался оспорить его решение через суд, но не успел: 5 июня мужчины не стало. Теперь судебный процесс продолжает его семья.

У него был рак, но они пытались отправить его на работу. Эти люди вызывают у меня отвращение Хлоя Бальдерсон, дочь Филлипа

Если суд, который состоится 14 декабря, примет решение в пользу семьи Бальдерсон, они используют выплаты для возмещения стоимости похорон Филлипа. Но в первую очередь его близких интересуют не деньги, а справедливость.