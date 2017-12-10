Онкобольной умер прежде, чем сумел доказать властям, что уже не может работать

Кроме онкологического заболевания мужчина страдал псориатическим артритом и обсессивно-компульсивным расстройством, но это не повлияло на решение местных властей, сообщает Mirror. Филлип Бальдерсон пытался оспорить его решение через суд, но не успел: 5 июня мужчины не стало. Теперь судебный процесс продолжает его семья.
У него был рак, но они пытались отправить его на работу. Эти люди вызывают у меня отвращение
Хлоя Бальдерсон, дочь Филлипа
Если суд, который состоится 14 декабря, примет решение в пользу семьи Бальдерсон, они используют выплаты для возмещения стоимости похорон Филлипа. Но в первую очередь его близких интересуют не деньги, а справедливость.
Я делаю это для Филлипа, потому что он был просто опустошён таким решением. Я считаю, что такое отношение к людям — это ужасно и отвратительно
Рэйчел Стокли, возлюбленная Филиппа
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