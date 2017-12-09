Девушка села на пять лет за секс с 15-летним школьником с неприлично высоким ЧСВ

Мальчик рассказал о новом опыте всем друзьям, после чего узнали и его родители, сообщившие об этом полиции.

28-летняя Аманда Лезер пригласила к себе домой 15-летнего подростка, после чего во время совместного просмотра фильма угостила его марихуаной и сделала массаж. Вскоре это переросло в поцелуи, и пара занялась сексом. Чтобы об их романе никто не узнал, Аманда уничтожила сим-карту несовершеннолетнего и разбила его телефон, сообщает The Sun.

Однако о сексе проболтался сам школьник, который хвастался своим друзьям. В ходе расследования полиция обнаружила в "Фейсбуке" обвиняемой серию сообщений о том, как она хотела секса с подростком. Впрочем, сама девушка отвергает все обвинения, утверждая, что это подстроил сам ребёнок.

Однако суд признал Аманду виновной и приговорил к пяти годам тюремного заключения.