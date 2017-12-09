Девушка села на пять лет за секс с 15-летним школьником с неприлично высоким ЧСВ

28-летняя Аманда Лезер пригласила к себе домой 15-летнего подростка, после чего во время совместного просмотра фильма угостила его марихуаной и сделала массаж. Вскоре это переросло в поцелуи, и пара занялась сексом. Чтобы об их романе никто не узнал, Аманда уничтожила сим-карту несовершеннолетнего и разбила его телефон, сообщает The Sun.
Однако о сексе проболтался сам школьник, который хвастался своим друзьям. В ходе расследования полиция обнаружила в "Фейсбуке" обвиняемой серию сообщений о том, как она хотела секса с подростком. Впрочем, сама девушка отвергает все обвинения, утверждая, что это подстроил сам ребёнок.
Однако суд признал Аманду виновной и приговорил к пяти годам тюремного заключения.
Может быть, он и хвастался своим друзьям, но подросток пока не понимает, какие последствия его ждут в будущем. Вы использовали его, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. И теперь вы потеряли всё: работу, дом и большинство друзей и коллег
Судья
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