Вот что бывает, когда неплотно закрыта термокружка

30-летняя Абигайль Джонс самостоятельно приготовила латте, но не думала, что это обернётся для неё печальными последствиями.

Абигайль Джонс так хотела насладиться напитком латте собственного приготовления, что не стала дожидаться, когда он остынет.

Девушка схватила термокружку, не убедившись, что крышка плотно закрыта, и сделала резкий глоток. В результате жидкость потекла по её подбородку, и Абигайль от испуга кинула кружку на пол, разлив латте также на руку.

Спустя несколько секунд девушка почувствовала невыносимую боль и побежала под холодный душ. Но это ей не помогло.

Крышка слетела, и горячий кофе потёк по подбородку и попал на грудь. Я выкинула её, но в полёте жидкость пролилась ещё и на руку. Я орала от боли и плакала. Я боялась, что этот ужас останется на моём лице навсегда Абигайль Джонс

Девушка была доставлена в Бостонскую больницу с сильными ожогами лица и тела, где врачи намазали специальной мазью места ожогов, обернув их бинтами и плёнкой, и дали обезболивающее. Они также предупредили, что девушке может понадобиться пересадка кожи.

Сейчас Абигайль находится дома и, как она рассказала Daily Mail, идёт на поправку. Она призывает всех любителей горячих напитков быть осторожнее, чтобы не столкнуться с такими же печальными последствиями, как у неё. Сама же она теперь дожидается, когда её любимый напиток кофе остынет до определённой температуры.