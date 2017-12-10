"У меня трое детей, и в каждую из беременностей у меня обнаруживали рак кожи"

33-летняя Леа Гровер из Чикаго родила троих детей, и каждый раз во время беременности у неё начинала развиваться меланома. Женщина так устала от постоянного страха, что приняла решение удалить маточные трубы.

Для Леи Гровер беременность означает постельный режим, анемию, постоянные боли, досрочное кесарево сечение из-за осложнений. Но самое страшное, что во время беременности у неё начинает развиваться рак кожи.

Леа вынашивала старших дочерей-близняшек, когда заметила подозрительное пятно на теле. Врачи диагностировали у женщины меланому и провели срочную операцию. Можно сказать, что Лее повезло: если бы опухоль успела распространиться, беременной женщине пришлось бы перенести химиотерапию, которая могла повлиять на развитие дочерей.

Через четыре года Леа вновь заметила странное пятно и сразу догадалась, что оно означает. Тест на беременность подтвердил её подозрения, а онкологи были вынуждены вновь удалять меланому, а заодно несколько предраковых образований из её прямой кишки. К счастью, на этот раз Леа вновь родила здоровую дочь.

Устав от постоянных операций, женщина решила больше не рисковать и сделать аборт, если случайно забеременеет снова. Об этом она написала в личном блоге и вызвала целую волну негативных комментариев. Но Леа уверена, что трезво оценивает ситуацию.

Ещё один ребёнок, безусловно, вписался бы в наши сердца, нашу жизнь и нашу семью, но физические потери слишком велики Леа Гровер

Врачи Леи убеждены, что возникновение меланомы во время беременности не более чем совпадение, но мать троих детей считает иначе. Она убеждена, что в её случае беременность провоцирует падение иммунитета и позволяет развиваться злокачественным опухолям. В результате Леа приняла решение удалить маточные трубы. Она надеется, что такой радикальный шаг позволит ей навсегда забыть о болезни.