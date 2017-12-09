Опытные врачи-акушеры шокированы: женщина родила ребёнка-русалку

23-летняя Маскура Биби из Калькутты родила ребёнка с сиреномелией: ноги младенца были соединены и напоминали хвост русалки. Во время беременности мать ни разу не посещала врача и даже не догадывалась о редкой патологии плода.

Сиреномелия встречается в одном случае на 100 тысяч родившихся, и ребёнок Маскуры Биби — лишь второй задокументированный случай в истории Индии. У родителей "русалки" не было денег на обращение к врачу во время беременности, поэтому появление ребёнка с редкой патологией стало для них страшной неожиданностью.

Раньше я никогда не видел такого ребёнка. Это первый случай сиреномелии в штате и второй — в стране Доктор Судип Саха

К сожалению, младенец прожил всего четыре часа — в большинстве случаев такие дети не выживают из-за нарушений в работе почек и мочевого пузыря. Причиной патологии врачи считают недостаточное кровообращение плода из-за патологии пуповины или скудного питания матери, сообщает Daily Mail.