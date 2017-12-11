Копы 3 минуты уговаривали многодетного отца успокоиться, но в итоге расстреляли

Вся эта ситуация была зафиксирована камерами видеонаблюдения, роликами нательных камер полицейского и одним из соседей Пьера. На кадрах видно, как Стивен Бриггс трижды стреляет в мужчину после его отказа сдаться и отпустить полицейского.
После случившегося Жан Педро Пьер был доставлен в больницу, где скончался спустя два часа. Видео выложил в Сеть шериф Броуарда Скотт Израиль после того, как общественность возмутилась поведением его подчинённых, расстрелявших "невинную жертву".
Общественность не должна считать, что этот человек был казнён. И я думаю, что критически важно, чтобы граждане округа Броуард увидели, что на самом деле произошло. Это предотвратит слухи, инсинуации и насилие
Скотт Израиль, шериф Броуарда
Близкие убитого настаивают, что полицейские были слишком жестоки к Пьеру. По их словам, мужчина страдал приступами агрессии, связанными с давней травмой головы.
Я знаю, что Пьер совершил ошибку, но он не заслужил смерти
Енох, брат Пьера
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