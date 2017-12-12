Изверг 1,5 года не выпускал жену из дома "из-за слишком сильной любви"

42-летняя Мэдлин Уайзман на протяжении нескольких лет не рассказывала родственникам о том, как над ней издевается муж, и прятала от них следы побоев.

44-летний Стюарт Уайзман выпускал жену на улицу один раз в сутки — на полчаса. Он сопровождал её по пути на работу и ждал возле здания, чтобы она никуда не могла выйти в течение дня.

Ревнивец постоянно забирал у Мэдлин телефон и перечитывал все её сообщения, а также следил за тем, кто ей звонит.

Мэдлин пыталась поговорить с мужем, но несколько раз это заканчивалось плачевно для неё. Однажды, как рассказала женщина Metro, он взял поводок для собак и пытался им придушить её, чтобы она не возмущалась. При повторном разговоре он закрывал её лицо подушкой, а ещё угрожал ножом для резки овощей.

На протяжении полутора лет Мэдлин скрывала от своей семьи следы побоев, но они стали замечать её странное поведение. Лишь однажды она набралась смелости и рассказала обо всём своему другу. После этого встретилась она со своим мужем уже в суде.

Он раскаивался и ему стыдно за то, как он относился к своей жене. Он просит помощи, чтобы больше никогда не поступал так с кем-то ещё. Он просто слишком сильно любит свою жену... Защитник подсудимого, Натали Бёрд

Королевский суд Челмсфорда обвинил мужчину в трёх различных видах нападения на супругу при нанесении ей тяжких повреждений. Суд заключил его под стражу на 18 месяцев и запретил после выхода на свободу видеться с Мэдлин на протяжении десяти лет.