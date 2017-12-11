Убийца 13-летней девочки решила сменить пол и пристаёт к сокамерницам

31-летняя женщина попросила называть её Адамом и ждёт предстоящей операции по смене пола.

Ханна Бонсер, которая зарезала 13-летнюю Кейси Керни в 2012 году, сейчас отбывает срок в женской тюрьме в графстве Дарем. Однако за это время 31-летняя женщина решила сменить пол и поменяла имя на Адам. Несмотря на предстоящую операцию, Ханна продолжает жить среди женщин и хвастается перед сокамерницами своими изменениями, сообщает Daily Mail.

В связи с этим Ханна также настояла, чтобы охранники обращались к заключённым не только в женском роде, но и в мужском. В частности, теперь стражи просят выйти из камер и леди, и джентельменов. Из-за этого руководство тюрьмы обвинили в привилегированном отношении к Ханне.

Бонсер посадили за решётку в 2012 году после того, как она нанесла смертельное ножевое ранение подростку, возвращавшемуся домой со Дня святого Валентина. Женщину приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания 22 года.

Ханна, у которой были проблемы с психикой с девяти лет, неоднократно информировала медиков о том, что считает себя опасной. Будущая убийца разговаривала сама с собой и с неодушевлёнными предметами. Всего за месяц до преступления она призналась, что беспокоится о том, что убьёт кого-нибудь, поэтому из страха старалась держаться подальше от людей.