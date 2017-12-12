Владельцу пони пожизненно запретили содержать животных после этого видео

Попавшего на камеру видеонаблюдения пожизненно отстранили от владения и содержания животных.

На кадрах видно, как наездник держит пони в упряжке, но животное отказывается идти вперёд. В этот момент из машины выходит разъярённый 24-летний Конни Мулейн с доской в руке и ударяет пони по морде.

Своего ему удалось добиться, так как животное от неожиданности и боли начало дергаться, а второй мужчина просто передвигал повозку за ним. Но безнаказанным "воспитатель" не остался — после просмотра видеокамеры Мулейн оказался на скамье подсудимых.

Это один из самых ужасных случаев жестокого обращения с животными. Непослушное животное не является оправданием для применения силы в отношении него Миранда Эльбинсон, инспектор

После того как инспектор из Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Миранда Эльбинсон предоставила доказательства жестокого обращения с животным, суд Глостершира заключил под стражу на полгода, а также после выхода из тюрьмы ему будут назначены 200 часов исправительных работ и пожизненная дисквалификация на владение и содержание лошадей.