Неизвестные всадили в пассажира авто древнее копьё: врачи борются за жизнь парня

В восточной части Китая неизвестные напали на пассажира автомобиля, всадив в него древнее копьё, пишет Daily Mail.

Пострадавшего доставили в Народную больницу Хуаншань в провинции Аньхой. Копьё вошло так глубоко в спину, что проткнуло верхнюю абдоминальную зону. Неосторожные движения могли бы привести к сильной потери крови, потому медики вначале просто укоротили копьё, чтобы ослабить давление.

Сейчас пострадавший ждёт, когда его отправят к профильным врачам. Ведущие следствие полицейские отметили, что это было умышленное нападение, а не несчастный случай. Примечательным для них показался тот факт, что такое копьё использовали воины во времена китайской империи.

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