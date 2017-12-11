Опубликовано видео смертельного падения самого известного руфера Китая

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Опубликовано видео смертельного падения самого известного руфера Китая

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Друзья погибшего рассказали, что экстремал расшибся насмерть, а его тело нашли на следующий день.

В Сети появилось видео смертельного падения известного китайского блогера, который занимался выполнением трюков на высоте.

В аккаунте 26-летнего руфера Йона Нина новые видео не появлялись уже месяц, поэтому подписчики обеспокоились его судьбой. Только спустя это время друзья рассказали, что 8 ноября экстремал упал с небоскрёба в китайском городе Чанша и расшибся насмерть. Его тело было обнаружено на следующий день.

По словам друзей, Йон создавал опасный контент, чтобы заработать достаточно денег для оплаты медицинских счетов своей больной мамы.

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