Майкл Оуэн хотел спрятать на ночь свой Bentley под елью, но пожалел об этом

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Майкл Оуэн хотел спрятать на ночь свой Bentley под елью, но пожалел об этом

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Майкл с вечера решил подготовить машину к ранней утренней поездке и поставил свой шикарный Bentley GT Continental за $200 тыс. около дома во Флинтшире, Уэльс.

Royal Ascot

A post shared by Michael Owen (@themichaelowen) on

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, в прошлом выступавший за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" нашёл свой автомобиль под огромной ёлочной веткой, которая свалилась на его машину под тяжестью снега. Этим он поделился с подписчиками в "Твиттере".

Утро совсем не идеально в 5:30, если приходится ехать на поезде! А вчера я думал, что умён, раз придумал, как укрыть машину от снега!

Майкл Оуэн

За пять часов пост набрал около тысячи лайков. В комментариях пользователи Сети ругали Майкла за то, что он не додумался построить к зиме гараж. Другие желали ему хорошо пробежаться до железнодорожной станции и насладиться во время этого всеми прелестями морозного воздуха.

Ранее Лайф писал, что в Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение.

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