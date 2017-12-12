Майкл Оуэн хотел спрятать на ночь свой Bentley под елью, но пожалел об этом

Майкл с вечера решил подготовить машину к ранней утренней поездке и поставил свой шикарный Bentley GT Continental за $200 тыс. около дома во Флинтшире, Уэльс.

Royal Ascot A post shared by Michael Owen (@themichaelowen) on Jun 21, 2017 at 8:43am PDT

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, в прошлом выступавший за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" нашёл свой автомобиль под огромной ёлочной веткой, которая свалилась на его машину под тяжестью снега. Этим он поделился с подписчиками в "Твиттере".

Not ideal at 5:30am when you’ve got a train to catch! Thought I was clever sheltering my car from the snow! pic.twitter.com/9Oqz8UxiPR — michael owen (@themichaelowen) 11 декабря 2017 г.

Утро совсем не идеально в 5:30, если приходится ехать на поезде! А вчера я думал, что умён, раз придумал, как укрыть машину от снега! Майкл Оуэн

За пять часов пост набрал около тысячи лайков. В комментариях пользователи Сети ругали Майкла за то, что он не додумался построить к зиме гараж. Другие желали ему хорошо пробежаться до железнодорожной станции и насладиться во время этого всеми прелестями морозного воздуха.

You'd think a man with your money would have a garage! — Paul kerwin (@paul_kerwin) 11 декабря 2017 г.

No garage Michael ? — Gaz (@GazDenwood) 11 декабря 2017 г.

Times must be hard, no garage no 4x4 — Stephenson (@Richard54894350) 11 декабря 2017 г.

It's ok that's your car not the train. Time for a jog I say — Ben File (@BenFile) 11 декабря 2017 г.

Ранее Лайф писал, что в Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение.