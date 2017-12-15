"Мама лишила меня детства, и, чтобы выжить, мне приходилось есть собачий корм"

39-летний Эндрю написал письмо себе, когда он ещё был ребёнком и жил постоянно в страхе.

Мама Эндрю Копли всё детство держала его в страхе. Она постоянно била мальчика, запирала в его тёмном шкафу, не давала еды... Чтобы не умереть, ему приходилось есть корм домашних животных. Сосед семьи описал Эндрю как самого грустного ребёнка, которого он когда-либо видел, сообщает Mirror.

За жестокое обращение с сыном 66-летнюю Кристин Копли осудили только сейчас. Уже пожилая женщина была приговорена к трём годам тюремного заключения. Но, к сожалению, это уже не вернёт детства Эндрю. Чтобы это не повторилось с другими детьми, мужчина написал письмо себе — ребёнку.

Дорой Эндрю,

Я помню то место, где ты сейчас находишься, будто это было вчера. Тёмное место. Здесь одиноко. Я знаю, ты думаешь, что это твоя вина. Но ты ошибаешься. Единственный виновник — это Кристин. Женщина, которая не заслуживает, чтобы её называли мамой.

Детство должно быть счастливым, беззаботным временем, но как только ты родился, она отвергла тебя. Она выбила из тебя счастье и детское простодушие. Я знаю, что тебе приходится переживать. Я даже могу представить её искривлённое от ярости лицо и то, как она кричит: "Я хотела, чтобы ты умер ещё в утробе".

Но я здесь, чтобы сказать тебе, что есть выход. Есть надежда. Есть будущее. Возьми трубку и позвони по телефону доверия для детей. Попроси помощи и дай им спасти тебя из этого ада.

Эндрю, которому сейчас уже 39 лет, рассказал в письме, что ему приходилось жить в грязном доме среди собачьих экскрементов. В школу он ходил в грязной одежде и весь растрёпанный, из-за чего над ним постоянно издевались. Если бы они только знали, почему Эндрю так выглядит...

В то время как другие дети играют со своими подарками на Рождество, она продаёт твои вещи на гаражной распродаже.Она может оставить тебя без еды на несколько дней, в то время как сама покупает себе чипсы и шоколад. Тебе приходится ползти по полу кухни, чтобы съесть хотя бы корм для собак.

Когда тебе исполнится 14 лет, ты пойдешь на работу и получишь свои первые деньги. Жадная, как и всегда, Кристин захочет забрать у тебя их. Но, почувствовав запах свободы, ты сделаешь то, чего никогда не делал — скажешь ей "нет". И она яростно разобьёт бутылку вина об твою голову. Нет, она никогда не изменится.