Мать умерла по вине врача, посчитавшего, что она ещё молода для рака кишечника

О том, что у 32-летней женщины онкология, стало известно после УЗИ во время третьей беременности.

У 32-летней Николь Ярран из Западной Австралии диагностировали последнюю стадию рака печени и кишечника после проведения планового сканирования во время третьей беременности. К сожалению, женщина умерла, однако о том, что с её организмом что-то не так, она знала уже давно, сообщает Independent.

За несколько лет до беременности самочувствие Николь резко ухудшилось, она страдала от постоянных запоров и сильно похудела, в её стуле была кровь. Когда женщина обратилась с этими симптомами к врачу, то тот лишь отмахнулся, посчитав, что Николь слишком молода для рака кишечника. В итоге ей поставили диагноз: ишемическая болезнь сердца. Другой доктор посчитал, что у неё целиакия.

Когда же Николь, беременная третьей дочерью, пришла на УЗИ, то врачи обнаружили восемь опухолей размером с мяч для гольфа на её печени. Именно беременность усугубила распространение онкологии, рассказала мама погибшей.

Николь понимала, что она не увидит, как её дочери идут в первый класс или их выпускного. Она знала, что никогда не посмотрит на своих внуков. Каждый день рождения её детей будет отмечаться с тяжёлым сердцем... Мать погибшей

Перед смертью Николь попросила свою мать рассказать как можно большему количеству людей о том, с чем ей пришлось столкнуться.