10-летняя школьница сожгла руку дезодорантом ради видео для YouTube

Мама девочки Кирсти Хиткот рассказала изданию Bolton News, что сперва на руке дочери осталось красное пятно. Оно не показалось женщине опасным, и на следующий день Эбони отправилась в школу, откуда её и забрали в больницу. Выяснилось, что девочка принимала участие в популярном среди подростков испытании Aerosol Challenge. Школьники проверяют, сколько времени они выдержат распыление дезодоранта с близкого расстояния, а затем выкладывают ролики на "Ютубе".
Для десятилетней Эбони челлендж едва не закончился пересадкой кожи. Сейчас она находится в больнице, где врачи пытаются вылечить ожог менее травматичными методами.
Сначала они думали, что ей может понадобиться кожный трансплантат, что было бы ужасно — я ненавидела мысль о том, что она испытывает столько боли из-за этой глупости. К счастью, в итоге всё ограничилось перевязками, ей очень повезло
Кирсти Хиткот
Медики считают, что на заживление ожога Эбони уйдёт больше месяца, а её мама переживает о проблемах, с которыми может столкнуться в будущем.
Это кошмар. Я не могу поверить, что такая простая вещь может нанести такой вред. Я держу дезодорант в ванной, и мне в голову не приходило его прятать. К сожалению, дети не понимают опасности того, что видят на "Ютубе"
Кирсти Хиткот
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