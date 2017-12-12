10-летняя школьница сожгла руку дезодорантом ради видео для YouTube

10-летняя Эбони Уортингтон из Болтона, Великобритания, получила сильнейший ожог во время участия в Aerosol Challenge. Школьница в течение нескольких минут держала руку под струёй дезодоранта, и теперь врачи пытаются спасти повреждённую конечность, не прибегая к пересадке кожи.

Мама девочки Кирсти Хиткот рассказала изданию Bolton News, что сперва на руке дочери осталось красное пятно. Оно не показалось женщине опасным, и на следующий день Эбони отправилась в школу, откуда её и забрали в больницу. Выяснилось, что девочка принимала участие в популярном среди подростков испытании Aerosol Challenge. Школьники проверяют, сколько времени они выдержат распыление дезодоранта с близкого расстояния, а затем выкладывают ролики на "Ютубе".

Для десятилетней Эбони челлендж едва не закончился пересадкой кожи. Сейчас она находится в больнице, где врачи пытаются вылечить ожог менее травматичными методами.

Сначала они думали, что ей может понадобиться кожный трансплантат, что было бы ужасно — я ненавидела мысль о том, что она испытывает столько боли из-за этой глупости. К счастью, в итоге всё ограничилось перевязками, ей очень повезло Кирсти Хиткот

Медики считают, что на заживление ожога Эбони уйдёт больше месяца, а её мама переживает о проблемах, с которыми может столкнуться в будущем.