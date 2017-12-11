17-летняя звезда Болливуда ищет хозяина ноги, который домогался её в самолёте

Зайра Васим заявила, что во время перелёта из Дели в Мумбаи мужчина среднего возраста ласкал её по спине и шее.

Несовершеннолетняя актриса Болливуда Зайра Васим рассказала своим подписчикам в "Инстаграме" о домогательстве со стороны взрослого мужчины во время перелёта, пока она находилась в полусонном состоянии.

Девушка попыталась снять всё происходящее на камеру телефона, но в самолёте было слишком темно, поэтому ей удалось сделать только снимок ноги.

Я была в этом уверена. Он дотронулся до моего плеча и продолжал двигать рукой вверх и вниз по моей спине и шее. Нам никто не поможет, если мы не поможем сами себе Зайра Васим

Как сообщает Daily Mail, в ходе расследования инцидента был арестован бизнесмен Викаш Сахдев. В авиакомпании Air Vistara, на борту которой произошёл инцидент, не знал об этом до момента приземления в Мумбаи, но сотрудники принесли 17-летней актрисе свои извинения.