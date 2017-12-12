Отец, убивший жену, дочь, а затем себя: Это карма за то, что они убежали от меня

Сыновья мужчины рассказали, что они помогли маме и 19-летней сестре съехать, а через пять дней их уже не стало.

57-летний Лэнс Харт застрелил из дробовика свою жену и 19-летнюю дочь, а затем покончил с собой. В предсмертной записке мужчина написал, что это месть его двоим сыновьям, которые помогли убитым съехать от него. Люк и Райан, которые на момент трагедии находились за границей, рассказали о жизни с отцом, который всех контролировал, сообщает Daily Mail.

Не думаю, что кто-нибудь, несмотря на то, насколько ужасна ситуация, мог ожидать такой исход событий. Когда мы вышли из-под его контроля, он хотел убить нас всех Люк

Лэнс не поднимал ни на кого руку, но эмоционально он подавлял каждого члена семьи. Когда терпения больше не осталось, братья помогли маме и сестре переехать в другой дом. Это произошло за пять дней до убийства. Лэнс считал, что его дети были в сговоре против него, поэтому решил убить жену и дочь, чтобы досадить сыновьям.

Вы полностью уничтожили мою жизнь, не предоставив мне даже шанса. Поэтому я уничтожу вашу. Карма вас настигнет, теперь вы все проиграете Из предсмертной записки Лэнса

Лэнс знал, что его жена и дочь собираются на плавание, поэтому затаился на парковке центра отдыха в Сполдинге, Линкольншир. Когда произошла стрельба, на помощь прибежали местные работники, но было слишком поздно. Последнее, что сказала дочка: "Это был мой папа, это папа выстрелил в нас".