18-летняя модель разбилась, упав абсолютно голой с 20-го этажа

Полиции Малайзии удалось найти всю одежду погибшей девушки, кроме нижнего белья и туфель.

Успешная модель разбилась, упав с балкона 20-го этажа жилого дома во время шумной вечеринки в Малайзии. При этом, когда 18-летнюю Ивану Смит нашли мёртвой на шестом этаже, она была абсолютно голой, сообщает Mirror.

Ивана Смит переехала из Голландии в Малайзию к дедушке, когда ей было пять лет. За это время она построила успешную карьеру в модельном бизнесе и стала одной из самых востребованных манекенщиц. По предварительным данным, в ночь, когда произошла трагедия, девушка приехала в квартиру супружеской пары. Полиция не нашла состава преступления в произошедшем, списав всё на несчастный случай.

Впрочем, родители погибшей считают иначе и связались с Интерполом для проведения более тщательного расследования. Отец Иваны утверждает, что дочь, работавшая в модных шоу для Chanel и других брендов, перед смертью отправила своему парню селфи. Мёртвой её нашли спустя семь часов.

Около 10 утра она упала бы с балкона на 20-м этаже. Как это возможно? Странно, что её тело не заметили до трёх часов дня. Кроме того, её рост около 1,8 м, а высота балкона составляет 1,2 м, то есть ей надо было постараться вывалиться Отец погибшей

Нижнее бельё и обувь девушки так и не были найдены. Кроме того, остаётся неясным, были ли в крови погибшей следы наркотиков и алкоголя.