Полицейские случайно отрубили задержанному пальцы, закрывая дверь камеры (видео)

Читайте также

Полицейские случайно отрубили задержанному пальцы, закрывая дверь камеры (видео)

0
28-летний мужчина был задержан после того, как он попытался напасть на свою девушку.

Декоратор Джейми Кларк был арестован после ссоры со своей девушкой в Южном Уэльсе. Полицейские посадили 28-летнего мужчину в камеру, но, закрывая дверь, по неосторожности отрубили ему три пальца, сообщает Metro.

Пострадавший утверждает, что стражи правопорядка применили перцовый баллончик, разделили его, после чего насильно затолкали в камеру.

View post on imgur.com

Я кричал в агонии. Я умолял офицеров открыть дверь, но никто не пришёл на помощь. Я никогда не испытывал такой боли и страха, как тогда

Джейми Кларк

View post on imgur.com

Джейми был обвинён в попытке нападения на свою девушку, но суд оправдал мужчину после того, как удалось достать кадры с камеры видеонаблюдения полицейского участка. По мнению главного следователя, не было достаточных доказательств, чтобы найти виновного в произошедшем. Поэтому суд дал полицейским рекомендацию в дальнейшем быть более осторожными с дверьми.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!