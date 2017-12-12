Соседка убила беременную 22-летнюю девушку и попыталась присвоить её ребёнка

38-летняя Брук Круз из Фарго, штат Северная Дакота, может провести всю жизнь за решёткой. Она убила 22-летнюю Саванну Грейвинд, которая была беременна. Её тело нашли в реке в мусорном пакете, обмотанным кассетной лентой.

Брук и Саванна были соседками, и когда молодая девушка забеременела, та стала завидовать своей знакомой, пишет New York Post.

Почему Брук с её сожителем, 32-летним Уильямом Оэном, не могли иметь ребёнка — остаётся неясным. Однако пара, видимо, всегда мечтала о нём и ради малыша пошла на крайние меры. В августе Саванна, будучи на восьмом месяце беременности, пропала, а неделями позже её тело нашли в реке.

Следователи не сказали, каким образом была убита Саванна, но начальник полиции Фарго Дейв Тодд отметил, что её смерть была "одним из самых кровавых актов порока, испорченности и жестокости вместе взятых", пишет Fox News. Найденное тело было завёрнуто в пакеты и обклеено кассетной лентой.

Ребёнка в теле женщины не оказалось. Он был найден живым в квартире у пары. Сначала Брук отбрыкивалась от следствия заявлениями, что Саванна сама отдала ей новорождённого малыша на воспитание. Часами позже под напором вопросов она запуталась в показаниях и во всём созналась.

Её сожитель Уильям рассказал совершенно иную историю, будто однажды вечером в августе он вернулся домой, их ванна была залита кровью, а на руках у Брук был ребёнок. Она кричала ему: "Это наш малыш, это наша семья!"

Теперь Брук светит пожизненное заключение. Её сожителя суд ждёт лишь в марте 2018 года. На время следствия ребёнка передали биологическому отцу Эштону Матени.

Соседка из зависти убила беременную студентку и вырезала ребёнка из её утробы