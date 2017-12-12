Девушка зарезала бывшего, увидев, что в Instagram на него подписалась "шлюха"

Хасна рассталась со своим бойфрендом и начала тщательно следить за его деятельностью в соцсетях.

Даже после расставания 25-летняя Хасна Бегум по-прежнему любила своего бойфренда Пьетро Санна и надеялась, что их отношения могут возобновиться. Из страха его потерять она тщательно следила за диджеем в соцсетях, но этим она сделала себе только хуже, сообщает Mirror.

Увидев, что на профиль 23-летнего возлюбленного в "Инстаграме" подписалась другая девушка, ревнивица стала писать ей угрозы и оскорбления. В частности, Хасна обозвала её "проклятой шлюхой". Всё дошло до такой степени, что ночью она пробралась к дому Пьетро в Кеннинг Таун и нанесла ему 36 ножевых ранений. После чего она убежала вместе с его мобильным телефоном, некоторыми вещами и подчистила социальные сети убитого, сменив все ники и данные.

Прежде чем напасть на бывшего, Хасна замаскировалась, надев светлый парик и перчатки. Сама девушка утверждает, что Пьетро ударил её в грудь и ей пришлось защищаться, выхватив из его рук нож. Присяжным потребовалось всего два часа, чтобы вынести приговор обвиняемой. Хасну приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 20 лет.

Соседи рассказали, что слышали мужские крики "Я умираю, я умираю", но тело Пьетро было найдено через три дня. Во время допроса Хасна утверждала, что не виделась и не разговаривала с бывшим парнем в течение нескольких месяцев, а встретиться предложил сам мужчина.