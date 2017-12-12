17-летний школьник пытался покончить с собой после секса с учительницей

29-летняя Джилл Ламонтань из штата Мэн обвиняется в 14 случаях сексуального насилия. Работая учительницей, она неоднократно вступала в связь с 17-летним школьником, после чего юноша даже попытался покончить с собой, сообщает Daily Mail.

Замужняя мать двоих детей Джилл Ламонтань попала в поле зрения полиции после того, как один из её учеников попытался покончить с собой. Юношу спасли, и на следующий день он рассказал родственнице о романе с учительницей из его школы. Неудавшийся самоубийца отметил, что сожалеет о плохих вещах, которые совершил. В суде мать школьника заявила, что сын был влюблён в преподавательницу, но чувствовал себя использованным.

Он сказал, что любит её, что это происходило много раз, в классе, в её доме, в машине. Она говорила ему, что у неё два года не было сексуальных отношений Мать школьника

Несмотря на попытку самоубийства, школьник не хотел, чтобы Джилл Ламонтань оказалась в тюрьме. Тем не менее женщина была арестована и освобождена под залог в тысячу долларов. Из-за обвинения в насилии ей на два года запрещено контактировать со своим бывшим учеником. В настоящий момент судебный процесс продолжается, следующее заседание запланировано на 22 декабря. По законам штата Мэн бывшей учительнице грозит до пяти лет лишения свободы.