60-летняя старушка забила до смерти мужа и собаку, чтобы они перестали мучиться

Смертельные ранения жительница Мичигана нанесла металлическим ломом, о чём сама рассказала офицерам.

60-летняя жительница Мичигана до смерти избила собственного мужа и собаку и на суде признала свою вину в двух убийствах, а также в пытках животного. Теперь Ивонне Кортис грозит пожизненное заключение, сообщает People.

В день убийства, когда Грегори и их лабрадор уже были без сознания, Ивонна позвонила в службу спасения и сказала, что теперь они не будут страдать. Следователи считают, что женщина жестоко избила супруга и питомца металлической палкой, оставив на телах погибших тяжелые травмы. Грегори скончался через две недели, а собака — через месяц.