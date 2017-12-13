60-летняя старушка забила до смерти мужа и собаку, чтобы они перестали мучиться

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60-летняя старушка забила до смерти мужа и собаку, чтобы они перестали мучиться

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Фото © Соцсети

Смертельные ранения жительница Мичигана нанесла металлическим ломом, о чём сама рассказала офицерам.

60-летняя жительница Мичигана до смерти избила собственного мужа и собаку и на суде признала свою вину в двух убийствах, а также в пытках животного. Теперь Ивонне Кортис грозит пожизненное заключение, сообщает People.

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В день убийства, когда Грегори и их лабрадор уже были без сознания, Ивонна позвонила в службу спасения и сказала, что теперь они не будут страдать. Следователи считают, что женщина жестоко избила супруга и питомца металлической палкой, оставив на телах погибших тяжелые травмы. Грегори скончался через две недели, а собака — через месяц.

Пока офицеры разговаривали с Ивонной, она призналась, что ударила обоих погибших ломом. Она сказала, что они были больны и она просто прекратила их страдания

Полицейский

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