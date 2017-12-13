Семья взяла с собой на отдых бойфренда 15-летней дочки, а он оказался педофилом

31-летний мужчина соврал о своём возрасте и втёрся в доверие к ничего не подозревающим родственникам.

Родители из города Ковентри взяли с собой на отдых 31-летнего педофила, думая, что это бойфренд их дочери, после того как он соврал о своём возрасте. Клинтон Стотард познакомился с 15-летней школьницей через Интернет, написав, что ему 19 лет. Следователи рассказали, что мужчина легко влился в её семью, не переставая совращать других детей через соцсети, сообщает Mirror.

В частности, одна из жертв, которой было всего 14 лет, созванивалась с ним и переписывалась более трёх тысяч раз всего за две недели. В итоге Клинтона посадили в тюрьму на шесть лет за 39 преступных действий, совершённых в отношении четырёх детей.