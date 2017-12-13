Изверги насиловали 5-летнюю девочку и извращённо пытали, пока она не умерла

Девочка пропала из палатки, где спала вместе с мамой, восьмилетней сестрой и трёхлетним братом.

Пятилетняя девочка была найдена мёртвой в луже собственной крови после того, как её похитили из палатки, где спала вся семья. По предварительной версии, малышку изнасиловали и извращённо пытали, в результате чего она скончалась, сообщает Mirror.

Джета Деви нашла тело своей дочери около обочины в индийском штате Харьяна. 30-летняя мать рассказала, что в рот девочки и анальное отверстие была вставлена деревянная палка длиною в 24 сантиметра.

В день трагедии маленькая девочка спала со своей восьмилетней сестрой, трёхлетним братом и матерью. Отец был в это время в другом районе на свадьбе у друзей. Когда Джета проснулась и обнаружила пропажу ребёнка, то сразу ринулась на поиски.

Вскрытие показало, что девочка скончалась в результате неврогенного шока, который был вызван вставленной в неё палкой. Местные жители устроили акцию протеста, требуя от властей как можно скорее поймать изверга.