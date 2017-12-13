Мэр использовал реальную трагедию женщины, погибшей под поездом, в своей рекламе

Если бы это был современный поезд от TGV, то она бы мучилась намного меньше
рекламный слоган TGV для города Бовилье
#Béziers #TGV #occitanie #lgvoccitanieoui Notre nouvelle campagne d'affichage débute aujourd'hui ! pic.twitter.com/SW9M7LUBBi— Robert Ménard (@RobertMenardFR) 11 декабря 2017 г.
Между трагедией и рекламной кампанией прошло совсем немного времени, и многие предположили, что смерть семейной пары была безжалостно использована в коммерческих целях. Некоторые жители призывали сместить мэра за ещё одну подобную выходку, другие собирались подписывать петицию и обращаться к прокурору, чтобы авторы рекламной кампании предстали перед судом.
Однако мэр города Роберт Менар с помощью своего официального аккаунта в "Титтере" поспешил опровергнуть все подозрения. Он объяснил, что реклама апеллирует к скандальным американским кино в стиле "Вестерн" и не имеет ничего общего с недавней трагической смертью семейной пары.
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