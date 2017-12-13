Мэр использовал реальную трагедию женщины, погибшей под поездом, в своей рекламе

Мэр города Бовилье Роберт Менар проводил рекламную кампанию для закупки городом новых электропоездов TGV для одного из пригородов — Окситании. Чтобы сделать рекламу более привлекательной, он решил подойти к ней креативно. На борде изобразили девушку, привязанную к рельсам, по которым нёсся поезд — судя по виду, прошлого века.

Если бы это был современный поезд от TGV, то она бы мучилась намного меньше рекламный слоган TGV для города Бовилье

Между трагедией и рекламной кампанией прошло совсем немного времени, и многие предположили, что смерть семейной пары была безжалостно использована в коммерческих целях. Некоторые жители призывали сместить мэра за ещё одну подобную выходку, другие собирались подписывать петицию и обращаться к прокурору, чтобы авторы рекламной кампании предстали перед судом.

Однако мэр города Роберт Менар с помощью своего официального аккаунта в "Титтере" поспешил опровергнуть все подозрения. Он объяснил, что реклама апеллирует к скандальным американским кино в стиле "Вестерн" и не имеет ничего общего с недавней трагической смертью семейной пары.