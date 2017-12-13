Рыбаков будут судить за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

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Рыбаков будут судить за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

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На видеозаписи трое молодых людей издеваются над акулой. Ролик быстро стал вирусным, и теперь его авторов ждёт расплата по справедливости.

В Комиссии по охране флоры и фауны Флориды (FFWCC) начали расследование по факту издевательства над акулой. Во время следствия были установлены владельцы лодки и место, где всё произошло. Их лица опознали. Ими оказались 21-летний Майкл Венцель, 23-летний Спенсер Хейнтц из Палметто и 28-летний Роберт Ли Бенак из Брадентона.

Все трое молодых людей обвиняются судом Хилсборо в жестоком обращении с животными. Майкла и Роберта также обвиняют в незаконной ловле акулы. Теперь эти парни заплатят штрафы и выполнят определённые общественные работ, которые им назначит комиссия FFWCC.

Как мы уже говорили с момента появления этого видео и других материалов, этим действиям нет никакого оправдания во Флориде. Мы дорожим и ценим наши природные ресурсы!

председатель Комиссии FFWCC Бо Ривард

Бо Ривард надеется, что обвинения отправят чёткое сообщение другим гражданам о том, что подобное поведение не приветствуется как минимум во Флориде, если не во всех штатах.

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