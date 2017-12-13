Рыбаков будут судить за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

На видеозаписи трое молодых людей издеваются над акулой. Ролик быстро стал вирусным, и теперь его авторов ждёт расплата по справедливости.

В Комиссии по охране флоры и фауны Флориды (FFWCC) начали расследование по факту издевательства над акулой. Во время следствия были установлены владельцы лодки и место, где всё произошло. Их лица опознали. Ими оказались 21-летний Майкл Венцель, 23-летний Спенсер Хейнтц из Палметто и 28-летний Роберт Ли Бенак из Брадентона.

CAN SOMEONE PLEASE TELL ME WTF IS GOING ON HERE ???? JUST GOT THIS ON MY FEED ! SENT FROM @bearjew428 AND @MICHAELWENZEL .FOR ONCE I MAY HAVE TO AGREE WITH @PETA. #WHODOESTHISSHIT #sowrong #notcool A post shared by THE SHARK HUNTER (@marktheshark) on Jul 24, 2017 at 10:20am PDT

Все трое молодых людей обвиняются судом Хилсборо в жестоком обращении с животными. Майкла и Роберта также обвиняют в незаконной ловле акулы. Теперь эти парни заплатят штрафы и выполнят определённые общественные работ, которые им назначит комиссия FFWCC.

@MyFWC charges Michael Wenzel, Spencer Heintz & Robert Benac with 2 counts of felony animal cruelty. @abcactionnews pic.twitter.com/uSoIlBE64l — Ryan Smith (@RyanReports) 13 декабря 2017 г.

Как мы уже говорили с момента появления этого видео и других материалов, этим действиям нет никакого оправдания во Флориде. Мы дорожим и ценим наши природные ресурсы! председатель Комиссии FFWCC Бо Ривард

Бо Ривард надеется, что обвинения отправят чёткое сообщение другим гражданам о том, что подобное поведение не приветствуется как минимум во Флориде, если не во всех штатах.