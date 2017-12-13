Очевидцы сняли на видео жуткие кадры — как из пожара выходит горящий человек

На кадрах видно, как мужчина заживо горит, когда выходит из здания, где забыл телефон.

В Сети появилось ужасающее видео с фабрики по производству кальянов в Китае, где 11 декабря произошёл крупный пожар. На кадрах видно, как из огня выбегает человек, и очевидцы сразу же начинают его тушить. Как только пламя удаётся погасить, мужчин встаёт, несмотря на тяжёлые травмы, сообщает The Sun.

В компании China Hookah рассказали, что пострадавший рабочий был одним из первых, кто покинул горящее здание. Однако затем мужчина вспомнил, что забыл там свой мобильный телефон, и вернулся внутрь. Причина пожара устанавливается.

Сейчас забывчивый рабочий находится в реанимации, но, как сообщают врачи, его состояние пока стабильное.